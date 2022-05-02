За даними ООН, станом на 29 квітня понад 3 млн українців мусили терміново виїхати до Польщі у пошуках прихистку. Люди намагаються не сидіти без роботи, адже у деяких в Україні була справа, якою вони займалися за фахом.

Українці Ірині Ісюк, яка евакуювалася з Ірпеня, вдалося у Польщі знайти роботу за освітою попри те, що країна прийняла велику кількість біженців. Про це вона розповіла Фактам ICTV.

До війни вона мала власну справу – проєктувала меблі та втілювала їх у життя. Жінка самостійно виховувала дітей і вела активний спосіб життя.

– На власну справу вийшла три роки тому, і саме останні три місяці до війни мала стрімкий ріст, що передбачало гарне майбутнє. В Ірпені саме почалось будівництво замороженої новобудови, здавалось, ось буде все, як мріялось. Але почалася війна, – розповіла Ірина.

Ніч у підвалі, страх за життя дітей спонукали виїхати за кордон. Жінка не хотіла їхати далеко, тому вирішила зупинитися у Варшаві.

– Ускладнювало ситуацію, що дітей стало четверо, двоє моїх і двоє діток військових друзів. І кіт. Полегшувала ситуацію ж наявність авто, – каже вона.

Перші два тижні були складні: неможливість знайти житло, нерозуміння, що буде далі, втрата себе як самостійної одиниці. Але їм пощастило потрапити в хорошу родину, яка надала допомогу. Це дало час, щоб прийти до тями і почати шукати точки опори.

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Перш за все Ірина хотіла знайти можливість працювати, про що відразу розповіла польській родині. Вона показала свої роботи та отримала гарний відгук. Вже через кілька днів вона опинилася на співбесіді в студію NAP.

– Вони визнали рівень моїх амбіцій, і все, що могли запропонувати – робити технічну документацію за помірні гроші. Мабуть, на тоді в роботі я шукала не заробіток, а скоріше основу своєї рівноваги, тому радо дала згоду, – зазначила дизайнер.

Згодом вони підписали UMOWA ZLECENIE – це короткостроковий договір. У випадку з Іриною, він на три місяці, і його основою є виконане завдання. Оплата має бути погодинна. Жінка мала надати роботодавцю PESEL. Крім того, на роботі знали, що у неї є діти, тому до жорсткого графіку не прив’язували, була можливість працювати дистанційно.

– Я мала заощадження і допомогу, але так само мала незакінчені замовлення і зобов’язання в Україні, в Києві. Це мене дуже непокоїло. Також непокоїло і те, що я почала відчувати втрату цілісності, неможливість сприймати нову реальність і втому. Бо ще намагалась допомогти українцям, волонтерити. Ми з поляками приймали та переправляли людей далі на захід, – каже Ірина.

Відчуття безпорадності й непотрібності жінку не відпускали, тому стався переломний момент. Тоді до неї як до волонтера надіслали контакт родини, що живе за містом і готова дати українцям окремий будинок покійного батька. Єдиний мінус – це відстань 60 км від Варшави.

Ірина вирішила скористатися можливістю для власної оновленої родини. Вони переїхали, діти змінили школу, а жінка перейшла на 100% онлайн-роботу.

– З часом спокій села і неможливість активно бути учасником багатьох процесів дали можливість видихнути і зробити спроби реанімувати власну справу. Я зробила ряд дзвінків до підрядників і зв’язалась з усіма клієнтами, і на диво, більшість були готові працювати далі. Це дало мені життя і віру в себе. Це вилікувало мене вмить. Я знову відчула своє значення, – додала вона.

З прикладу Ірини видно, що роботодавці Польщі можуть бути досить гнучкі й відкриті. Зараз вона думає спробувати надавати послуги меблевого проєктування і місцевим жителям, використавши легальну можливість праці в межах 1 500 злотих, та, можливо, шукати майстрів для колаборації з монтажниками та виробниками напівфабрикатів, для майбутнього втілення меблів.

Також дизайнер не збирається полишати діяльність у Києві, адже основна її мета – повернутися додому. Ірина надалі працює в NAP, але за її словами, запал уже не той. Договір, який вони підписали, зручний тим, що його добровільно можна припинити будь-якої миті.

Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду Відродження у межах проєкту Українці в Польщі. Матеріал відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією Міжнародного фонду Відродження.