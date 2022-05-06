Штурм Азовсталі та контрнаступ ЗСУ: найголовніші події на 72-гу добу війни (онлайн)

Сьогодні розпочалась 72-га доба повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Окупанти захопили та тримають позиції в Херсонській, частині Запорізької, Харківської, Донецької та Луганської областей.

Доволі напружена ситуація залишається в Маріуполі. Ворог не полишає спроб штурмувати завод Азовсталь, наразі там тривають бої.

Обстановка у Придністровському регіоні Республіки Молдова теж залишається напруженою. Російський агресор через підконтрольні засоби масової інформації, продовжує розповсюджувати провокативні повідомлення про посилення загрози населенню Придністров’я з боку України.

Ворог продовжує масовані обстріли міст України, за минулу добу вибухи лунали у Харкові, Херсонській, Черкаській і Кіровоградській областях.

На тимчасово окупованих територіях окупанти продовжують фільтраційні заходи для мирного населення, перешкоджаючи евакуації на підконтрольну Україні територію.

У свою чергу, українська армія перейшла до контрнаступу в Харківській області, відтісняючи звідти російські війська. Йдеться про Ізюмський та Харківський напрямки.

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