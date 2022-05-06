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Факти / Україна / Політика
Владислава Ткаченко |
Штурм Азовсталі та контрнаступ ЗСУ: найголовніші події на 72-гу добу війни (онлайн)

Штурм Азовсталі та контрнаступ ЗСУ: найголовніші події на 72-гу добу війни (онлайн)

Сьогодні розпочалась 72-га доба повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Окупанти захопили та тримають позиції в Херсонській, частині Запорізької, Харківської, Донецької та Луганської областей.

Доволі напружена ситуація залишається в Маріуполі. Ворог не полишає спроб штурмувати завод Азовсталь, наразі там тривають бої.

Обстановка у Придністровському регіоні Республіки Молдова теж залишається напруженою. Російський агресор через підконтрольні засоби масової інформації, продовжує розповсюджувати провокативні повідомлення про посилення загрози населенню Придністров’я з боку України.

Ворог продовжує масовані обстріли міст України, за минулу добу вибухи лунали у Харкові, Херсонській, Черкаській і Кіровоградській областях.

На тимчасово окупованих територіях окупанти продовжують фільтраційні заходи для мирного населення, перешкоджаючи евакуації на підконтрольну Україні територію.

У свою чергу, українська армія перейшла до контрнаступу в Харківській області, відтісняючи звідти російські війська. Йдеться про Ізюмський та Харківський напрямки.

Про найважливіші події дня – в текстовій трансляції на Фактах ICTV

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Пряма трансляція
00:25 - 06 травня

Командування повітряних сил ЗСУ відзвітувало про плідну роботу протягом 5 травня.

За добу протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ уражено щонайменше 15 повітряних цілей:

  • 14 безпілотників типу Орлан,
  • один літак, попередньо винищувач Су-30см.

Літак окупантів збито на Східному напрямку зенітними ракетним підрозділом Повітряних Сил.

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00:20 - 06 травня

Російські окупаційні сили планують знищити полк Азов, що знаходиться в оточеному маріупольському заводі Азовсталь. З такою думкою виступив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

– Ну що я чітко бачу, то це бажання добити Азов. Тим самим виправдати 9 травня перемогу над Азовом, – сказав Олексій Арестович.

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00:10 - 06 травня

Ми пишемо історію: звернення президента Володимира Зеленського до народу України та народу Великої Британії.

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