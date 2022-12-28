Капитан британской сборной по крикету претендует на премию года от BBC

Декабрь, 28 в 10:15

Бенджамин Эндрю Стоукс попал в short list BBC Sports Personality of the Year. В 2019 году спортсмен уже получал награду от британской корпорации теле- и радиовещания за наиболее яркие и выдающиеся достижения.

Основные победы 2022 года

Премия BBC Sports Personality of the Year вручается спортсмену, который, по мнению британской общественности, смог в течение года добиться наибольших результатов. Выбирает победителя население Великобритании путем всеобщего голосования.

Бенджамин Эндрю Стоукс попал в short list BBC Sports Personality of the Year год стал для Бена Стоукса по-настоящему знаменательным, хотя бы по той причине, что возглавил английскую сборную по крикету. Он пришел на место капитана, сменив на этом посту Джо Рута.

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Стоит отметить, что сам Стоукс зачислен в состав мужской сборной сравнительно недавно — в июне 2020-го. Но практически сразу спортсмена назначили на время и капитаном.

Так случилось, что глава сборной Джо Рут взял краткосрочный отпуск по рождению ребенка. Наилучшей кандидатурой для его замены сочли Стоукса.

В 2022-м, заняв пост капитана на постоянной основе, спортсмен сумел продемонстрировать в полной мере свои лидерские характеристики. Он был признан лучшим игроком по итогам состязания с южноафриканской командой.

Также именно благодаря Стоуксу Англия смогла победить в чемпионате мира по крикету, обойдя Пакистан.

Немаловажно, что британец сумел продемонстрировать в 2022 году не только спортивный талант, но и чисто человеческие качества.

После случившегося в Пакистане наводнения Бен Стоукс пожертвовал этой стране свои гонорары, чтобы помочь восстановлению от стихийного бедствия.

Секрет успеха номинанта на BBC Sports Personality of the Year

Капитан мужской сборной по крикету делится своим пониманием, как добиться побед в спорте. Бен Стоукс говорит, что для него первоочередна безоговорочная вера в собственную команду.

Как заявляет игрок, верить в себя — безусловно, очень важно. Однако куда более значимо, если капитан может положиться на каждого члена своей команды.

Бен Стоукс признается, что не смог бы особо выделить хоть одного из игроков. По итогам победных матчей капитан уверен, что все члены его команды занимают полноправно свои места.

Только благодаря этому британская сборная смогла завоевывать одну победу за другой.

По мнению экспертов в крикете, нельзя не отметить заслуги самого Стоукса. Капитан сборной демонстрирует потрясающую энергичность и неутомимость.

Он служит примером другим, привнося новизну в тактику игры. Она отличается напором и долей агрессивности, что было прежде не свойственно британцам.

Когда журналисты задают Стоуксу вопрос, откуда он черпает идеи для тактических приемов, тот отвечает, что доверяет собственной интуиции.

Впрочем, подчеркивая значимость каждого игрока, капитан сборной нашел отдельные слова поддержки для Рехана Ахмеда — самого молодого участника команды, которому всего 18 лет.

Также Стоукс отметил заслуги и тренера. Самые значимые события в спорте уходящего 2022 года предлагает вспомнить букмекерская компания, пересмотрев наиболее выдающиеся игры и матчи.