Пожары в Луганской области начались вечером 30 сентября. Огонь начал распространяться в лесных массивах Новоайдарского, Старобельского, Попаснянского и Станично-Луганского районов.

Всего в Луганской области зафиксировали 146 пожаров в 32 населенных пунктах. Ориентировочная площадь, которую охватил огонь составляет около 9,3 тыс. га. Самая сложная ситуация на участке от Станицы-Луганской в ​​Северодонецк, где лесные пожары приобрели угрожающий характер для 22 населенных пунктов.

По данным МВД, к тушению пожаров привлечено 1 229 спасателей и 204 единиц техники, в том числе авиация.

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Сейчас в результате пожаров в Луганской области погибли девять человек, эвакуировано около 1 тыс. человек. А полиция открыла семь уголовных производств по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Кроме того, правительство Украины выделит средства из резервного фонда государственного бюджета для помощи пострадавшим и ликвидации последствий пожаров в Луганской области. Оперативная правительственная группа вылетела на место пожаров.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что нужно определить причины пожара в Луганской области, а также оперативно оказать помощь всем пострадавшим.

Почему возникли крупные лесные пожары в Луганской области и какие могут быть версии, Фактам ICTV рассказал политолог Олег Саакян.

Фото: Олег Саакян

— По вашему мнению, почему в Луганской области начались такие масштабные пожары?

— Относительно пожаров в Луганской области нужно рассматривать несколько версий. Первая — диверсия со стороны боевиков, поскольку очаг находится близко к линии фронта и на тех территориях, где ранее уже велись боевые действия. Вторая — возможна дестабилизация ситуации, психологическое и социально-экономическое давление перед выборами. Третья — климатические изменения.

— На сколько вероятна версия о диверсии?

— Вариант с поджогом и диверсией нужно рассматривать. Во-первых, классика военной тактики говорит о том, что нападают осенью, а обороняются летом. Зеленые насаждения, так называемая зеленка, нужна для маскировки и создает сложности при нападении. Осенью, без этой маскировки наступать легче, поскольку стороне, которая обороняется, сложнее закрывать свои позиции.

Выжыгание земли вполне могло бы быть одной из технологий, чтобы зачистить потенциальные будущие плацдармы для боевых действий. Возможно это только предположение, но эту версию отбрасывать не стоит.

— Могут ли пожары в Луганской области быть политическим шагом перед выборами?

— Возможность дестабилизации ситуации, психологического и социально-экономического давления вполне вероятно. Мы видим, что зона поражения большая, соответственно, нужно провести определенные мероприятия: отселить большое количество людей, восстановить застройки и инфраструктуру. Также это критический момент для реагирования различных служб. Все это поднимает социальное напряжение.

В период выборов на территории, которая имеет риски прохождения в местную власть оппозиционных пророссийских политических сил и политиков — это может использоваться в качестве аргумента повышения социального напряжения и попытки повлиять на результаты выборов.

— Могут ли пожары в Луганской области иметь естественный характер?

— На сегодня климатические условия меняются. Мы видим снижение уровня подземных вод, засушливость, торнадо, которые появляются в Херсонской области — все это создает совершенно другую климатическую реальность, которая требует широких и системных изменений в социальном и государственном устое.

Нужно вводить другие модели реагирования служб, другую модель землепользования и землеустройства, чтобы минимизировать подобные риски, в частности, с точки зрения национальной безопасности.

— Что нужно сейчас делать властям?

— Во-первых, нужно выявить причину пожаров в Луганской области. Во-вторых, минимизировать риски, которые эти пожары создают. И в-третьих — сделать выводы, чтобы исключить в будущем такие ситуации.

Если это действительно искусственные поджоги и диверсии, нужно определить мотивацию — ли это электоральное влияние, или подготовка плацдарма для начала боевых действий. Мы должны быть готовы к любому сценарию.

В случае выявления климатических причин нам нужно смириться с тем, что экологическая ситуация изменилась и быть готовыми к увеличению пожаров по объективным причинам. Но вариант диверсии точно отвергать не надо.