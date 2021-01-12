Победитель национального отбора на Евровидение-2020, украинская электро фолк-группа Go-A, готовится к международному песенному конкурсу в Нидерландах.

В 2020 мероприятие было отменено в связи с пандемией коронавируса, но год спустя победители своих стран выступят на конкурсе с новыми композициями.

Уникальность группы Go-A состоит в сочетании свирели, современного электронного ритма и старинной техники вокала. Впервые за 15 лет на Евровидении прозвучит украиноязычная песня.

О подготовке к конкурсу, любви к украинской культуре и новой песне — рассказала солистка группы Екатерина Павленко.

— Как перенос конкурса Евровидение-2020 повлиял на ваши планы и творчество?

— Учитывая то, что победа на нацотборе была для нас достаточно неожиданной, то это никак не отразилось на наших планах. Больше на нас повлиял сам карантин.

Евровидение — это событие, благодаря которому у нас появилась возможность делать больше музыки, а также надежда на то, что ее услышит больше людей. Победа очень простимулировала наш творческий процесс, и за этот период мы написали много новых песен.

— По правилам Евровидения-2021 группа должна представить на конкурсе новую песню. Вы уже определились с выбором?

— Да, сейчас мы уже финализируем работу над нашей песней. У нас было несколько вариантов, но мы остановились на лучшей истории, на наш взгляд. Не буду рассказывать о чем она, дождемся уже релиза.

Скажу только одно, в основу песни положен фольклор определенного региона. Мне кажется, что нам удалось зацепить тему, которая будет интересна слушателям.

— Когда стоит ожидать презентации песни?

— Я думаю, что где-то в феврале. Мы не спешим, ведь еще будем дорабатывать мастеринг, сведение. То есть песня уже готова, но нужно еще финализировать некоторые моменты.

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— Уже через четыре месяца состоится первый полуфинал конкурса. Как проходит подготовка к Евровидению?

— Основным вопросом был выбор песни. Мы с ней определились буквально несколько дней назад и теперь уже будем думать над номером. У нас есть определенная концепция в голове, мы понимаем, какая у нас тема и как мы можем ее реализовать и в плане музыки, и в плане визуала.

Сейчас будем больше концентрироваться именно над визуальной частью и над тем, как представить эту песню на широкую аудиторию.

— Кто вам помогает в создании номера и образов для выступления?

— Нам помогает UA Суспільне, ведь они являются организаторами нашей поездки в Роттердам. Как и в прошлом году, они берут на себя все организаторские вопросы, а также переговоры с Евровидением.

— Сколько средств необходимо потратить артисту, чтобы подготовиться и выступить на Евровидении?

— Если честно, то я не могу назвать конкретную сумму. Вообще мы надеялись, что благодаря концертам сможем заработать деньги на все, что нам нужно для поездки. А так как их не было, мы еще не знаем, что будет дальше.

Но у нас были концерты в Польше, и мы отложили все заработанные средства специально для того, чтобы привести песню в порядок.

— Возникают конфликты внутри группы при подготовке к конкурсу?

— Фишка нашей группы в том, что мы все мыслим по-разному. Иногда это может привести к каким-то конфликтным ситуациям, но они незначительны, поэтому решаются очень быстро, благодаря банальным переговорам.

Наша неординарность помогает нам посмотреть на музыку и творчество с противоположных ракурсов и, возможно, именно поэтому у нас получается делать музыку так, как мы это делаем. Я считаю, что это очень позитивный аспект.

— Кто, на ваш взгляд, может составить вам конкуренцию? Участников каких стран можете отметить?

— Мы, честно говоря, не рассматриваем участников других стран, как конкурентов. Есть исполнители, которые нам интересны и с которыми хотелось бы познакомиться. Нам очень нравятся участники из Исландии и Швейцарии, но мы не относимся к ним, как к конкурентам.

Я понимаю, что в Украине принято воспринимать Евровидение, как конкурс, на котором надо победить. Но мы смотрим на него, как на возможность познакомиться с большим количеством интересных людей и представить свое творчество на широкую аудиторию.

— Как вы считаете, что нужно артисту, чтобы победить на Евровидении?

— Артисту нужно верить в то, что он поет. У нас с этим все отлично, ведь мы сами пишем свою музыку и знаем, что хотим донести.

Также важно иметь моральную подготовку, ведь на конкурсе всегда присутствует момент волнения, особенно когда на тебя давят со всех сторон. Нужно быть морально сильным и верить в то, что ты делаешь.

— Подготовка к конкурсу — это достаточно стрессовая ситуация. Чем вдохновляетесь, где черпаете силы для творчества?

— Я беру силы для творчества из того, что меня окружает сейчас, даже несмотря на карантин и ограниченную возможность путешествовать и общаться. В основном черпаю вдохновение из книг, это очень хороший источник.

А также из украинского фольклора, ведь мы взяли очень интересную тему для песни, которую я изучала еще в студенческие годы, поэтому решила углубиться в нее еще больше. Сейчас изучаю кучу материалов и научных работ для того, чтобы знать больше о чем буду петь.

— Почему именно группа Go-A должна победить на Евровидении-2021?

— Как минимум, это была бы очень классная история. Она и началась очень здорово, ведь то, что мы победили на нацотборе в Украине, было очень неожиданно и прикольно.

Мы едем на Евровидение с определенной миссией. Мы действительно хотим спеть там на украинском языке, прославить украинский фольклор и доказать, что все украинское — классное, интересное и его стоит любить. Не следует думать, что украинский язык, песня и фольклор — это нечто второсортное и не имеет никакого значения. Мы хотим привлечь внимание к нашей культуре и корням, ведь это очень важно. Мы стремимся передать нашу любовь ко всему украинскому другим людям.

Евровидение-2021

Песенный конкурс Евровидение 2021 пройдет в Нидерландах. Страна должна была принимать его в 2020 году, однако мероприятие отменили из-за коронавируса.

Все участники заранее запишут свои выступления вживую, чтобы гарантированно принять участие в конкурсе.

Такое решение организаторы приняли из-за пандемии коронавируса, поскольку существует риск, что некоторые певцы не смогут приехать в Роттердам или же по прибытии их поместят на карантин.

Полуфиналы Евровидения-2021 состоятся 18 и 20 мая. Финал запланирован на 22 мая.