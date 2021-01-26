Юлия Панкова — украинская телеведущая, которой удалось связать два своих любимых хобби — кулинарию и профессию журналиста.

Она была учасницей шоу Мастер-шеф. Профессионалы, ведущей программы журналистских расследований Инсайдер, а также основала свое дело в проведении гастрономических туров по миру и Европе. Но наибольшую популярность Юлии принесла программа Ревизор, где она была в качестве ведущей три сезона подряд.

В эксклюзивном интервью Фактам ICTV Юлия Панкова рассказала о съемках программы Ревизор, проведении гастрономических туров и личной жизни.

— Вы попрощались с программой Ревизор. Почему решили не продлевать сотрудничество?

— Когда я подписывала контракт с Новым каналом на съемки программы Ревизор, речь шла только об одном сезоне. И то, что мы отсняли целых три сезона, является для нас успехом и показателем того, что этот формат актуален.

Я не могу сказать, что мы навсегда прекратили съемки, возможно, они еще продлятся. Все знают, что телевизионные проекты имеют свой срок годности, но я надеюсь, что Ревизор вы еще увидите в эфире.

— Что вам дало время, проведенное в рамках проекта?

— В первую очередь, это невероятный опыт. Когда я пришла в Ревизор, я поняла, что нет предела совершенству. Благодаря программе я получила сертификат координатора системы пищевой продукции. То есть, теперь я могу заходить на любое предприятие и проверять уже не только как телеведущая, но и как законный сертифицированный специалист. А также проект подарил мне много новых знакомств и удивительный опыт, который можно еще развивать — и стремиться только вперед.

— Расскажите подробней, как проходили проверки? По каким критериям оценивали заведения?

— На протяжении всех сезонов программы Ревизор были четкие стандартизированные критерии, по которым мы оценивали то или иное место. Прежде всего, это безопасность. Если речь идет о ресторане, например, Ревизор никогда не сможет рекомендовать то место, где есть риск отравиться или подвергнуть свое здоровье опасности.

А потом уже идут ценообразование, вкусовые качества и прочие моменты. Но для нашей страны очень важным является то, с какой ответственностю рестораторы, шефы и владельцы бизнеса относятся к предоставленным ими услугам. Над этим еще нужно работать и работать, ведь большинство заведений, которые я проверяла, не получали табличку.

— Вспомните самый патовый момент при съемках программы, когда было реально страшно за свою жизнь?

— Помню много моментов, когда мне было неприятно находиться на съемочной площадке. Иногда лилась кровь, иногда кто-то пытался напасть на операторов или же напугать тем, что отравят нас газом.

Был очень неприятный случай, когда мы проверяли суши с круглосуточной доставкой в Киеве. Повара явно находились в состоянии опьянения, и скорее всего — наркотического. Они были безумно агрессивные, и тогда я не могла понять, какую реакцию могу ожидать от этих людей.

Именно поэтому я благодарна Новому каналу и нашему охраннику Саше, который был с нами и защищал меня и всю нашу команду. Также не давали меня в обиду наши любимые операторы, которые работали на износ с 10-ти килограммовыми камерами. Поэтому страшно мне никогда не было, но часто я не понимала, чего ждать от наших героев.

— Есть заведения, которые вы продолжаете посещать после их ревизии?

— Я не посещаю те заведения, которые я не рекомендовала. Это даже не обсуждается.

В этом году мы с мамой отдыхали недалеко от Коблево, и мои друзья в тот момент были там же. Они пригласили меня в ресторан, который не получил табличку. Я, конечно же, отказываюсь от таких перспектив, потому что это не соответствует моим ценностям и внутренним правилам.

И наоборот, я с удовольствием хожу в те места, которые получили награду. Например, был случай во Львове: мы наградили ресторан, в котором я проверила все медицинские книжки, чистоту, свежесть продуктов, качество обслуживания. Я была уверенна, что сотрудники идеально выполняют свою работу. После этого мы остались у них на ужин, потому что это не противоречит нашим правилам. Мы всегда рекомендуем людям то, в чем уверенны сами.

— Как персонал заведения реагирует на ваш визит в качестве гостя? Не начинают сразу суетиться, ведь могут подумать, что сейчас будет проверка?

— С этим у меня связано много разных интересных историй. Например, иногда мне подсовывают нулевые чеки и пытаются бесплатно меня накормить. Но я не поддаюсь, потому что этого ни в коем случае не должно происходить, я всегда плачу по счетам и уверенна в том, что любой труд должен быть оплачен.

Либо же меня пытаются посадить за столик под видеокамерами, дабы следить за мной и, возможно, прослушивать. Не могу обвинять, но ходят слухи, что в некоторых ресторанах есть прослушка.

— Какие рестораны и бары могли бы порекомендовать нашим читателям в Украине?

— Вообще, мне очень нравится то, что в Украине сейчас развивается гастрономическая культура. Я вижу, как каждый месяц открывается много новых ресторанов.

Я прежде всего выбираю заведения по шефу. Мне очень нравится ресторан Редкая Птица, также заведение Юрия Никитюка Wine Love. Я в восторге от того, что делает Евгений Клопотенко, и как он возрождает украинскую кухню, находит невероятные рецепты древних каш, блюд, и говорит о том, что Украина — это не только вареники.

Я очень люблю то, что делает Вова Ярославский и понимаю, насколько ответственно он относится к продуктам. Вот их я точно могу рекомендовать.

— Как удавалось ухаживать за собой во время поездок, поддерживать режим питания?

— Очень много внимания я уделяла правильному сну. Именно поэтому всегда просила нашего продюсера выбирать мне номера подальше от всех, чтобы я могла отдохнуть. Мне необходимо спать по семь-восемь часов, чтобы нормально себя чувствовать и держаться в кадре.

Также я пыталась пить много воды. С питанием иногда были проблемы, но ребята, которые организовывали съемочный процесс, старались, чтобы у нас были завтрак, обед и ужин. Хотя мы не всегда могли себе позволить эту роскошь.

— В этом году программе Ревизор будет уже десять лет. В чем, на ваш взгляд, уникальность данного проекта? Почему люди его ждут и смотрят уже десять лет подряд?

— Уникальность программы в том, что всем всегда интересно посмотреть в замочную скважину и увидеть то, что пытаются от нас скрыть.

Например, в турецкой гастрономии есть традиция — очень часто там кухня открыта и посетитель всегда может увидеть процесс приготовления своего блюда. У нас же в Украине это не так. Поэтому я уверенна, что секрет нашей программы в том, что мы показываем закулисье этих кухонь. Мало того, иногда мы разоблачаем, а иногда показываем, как люди ответственно относятся к своей работе.

— В каких проектах вас можно будет увидеть на ТВ?

— Скоро вы все узнаете. Я пока что не могу об этом говорить, но в скором времени все секреты и тайны приоткроются.

— Вы активно занимаетесь гастротурами в Европе. Расскажите о своем хобби и почему решили заняться именно этим направлением?

— Проектная работа ведущей достаточно нестабильная. И в какой-то момент я поняла, что мне необходимо свое дело, благодаря которому я буду чувствовать наслаждение. А так как я люблю еду и путешествия, мне захотелось поделиться этим с людьми.

В итоге я провела около восьми гастрономических туров, свозила около 100 людей в эти путешествия и могу сказать, что это достаточно интересное занятие, в котором я нахожу себе новых друзей, общаюсь и развиваюсь. В гастрономических турах мы познаем культуру страны через еду, знакомимся с местными специалитетами, производствами, ходим на экскурсии, много гуляем, пьем вино, веселимся и общаемся. Это мое любимое дело и моя отдушина, которую я сейчас буду еще больше развивать.

К сожалению, границы закрыты и последние полгода я занимаюсь такими направлениями, как Турция, Стамбул, Каппадокия, но там тоже очень много всего интересного. И вот когда я наполняю этим свою жизнь и жизни других людей, я становлюсь немножко счастливее, ведь могу прикоснуться к настоящей культуре.

— Принадлежит ли кому-то сердце Юлии Панковой сейчас?

— На сегодняшний день, мое сердце свободно. Я достаточно много времени уделяла тому, чтобы пережить предыдущее расставание и не прыгнуть в омут с головой в новые отношения, потому что это было бы совершенно нечестно.

Не могу сказать, что сейчас моей целью является найти какого-то человека, я не стремлюсь к этому. Я понимаю, что, в первую очередь, необходимо чувствовать себя комфортно одной, а уже потом вступать в партнерские отношения с человеком, с которым ты возьмешься за руку и пойдешь в светлое будущее.

Вот поэтому, у меня сейчас период, в котором я наслаждаюсь собой, практиками, развитием и новыми проектами, о которых вы вскоре узнаете.

Проверки Ревизора во время карантина

В сезоне Ревизор. Карантин. Юлия Панкова вместе со съемочной группой специально выезжали на проверки в тот момент, когда было страшно работать из-за пандемии коронавируса. В масках и в средствах защиты они проверяли, как люди соблюдают карантинные меры.

В одном из спецвыпусков программы Юлия Панкова устроила проверку в столичном ресторане Сушия, уличном фаст-фуде Caliber 10 и гипермаркете Ашан. Какое из заведений смогло достойно пройти ревизию — читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Юлия Панкова