В Запорожье в школе распылили газовый баллончик – 28 детей в больнице

В Запорожье после инцидента с распылением газового баллончика в школе в городскую больницу доставили 28 детей.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

– Детей госпитализировали с подозрением на ингаляционное отравление, их состояние ближе к удовлетворительному, – говорится в сообщении.

Отмечается, что бригады скорой помощи доставили детей из школы №51 в Запорожскую городскую многопрофильную детскую больницу №5.

В больнице детей осмотрели педиатр, детский анестезиолог, невролог, отоларинголог, проведены необходимые обследования. Со всеми детьми работают психологи больницы, – сообщили в ведомстве.

Для наблюдения дети пока остаются в больнице.

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К слову, в Ровенской области зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции среди воспитанников и персонала Мизоцкой специализированной общеобразовательной школы-интерната. Уже госпитализированы 22 ребенка и 2 взрослых.