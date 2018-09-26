У Запоріжжі у школі розпилили газовий балончик – 28 дітей у лікарні

У Запоріжжі після інциденту з розпиленням газового балончика у школі у міську лікарню доставили 28 дітей.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

– Дітей госпіталізували з підозрою на інгаляційне отруєння, їх стан ближче до задовільного, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що бригади швидкої допомоги доставили дітей зі школи №51 у Запорізьку міську багатопрофільну дитячу лікарню №5.

– У лікарні дітей оглянув педіатр, дитячий анестезіолог, невролог, отоларинголог, проведені необхідні обстеження. З усіма дітьми працюють психологи лікарні, – повідомили у відомстві.

Для спостереження діти поки залишаються у лікарні.

Читайте: У гуртожитку під Києвом розпилили газовий балончик – є постраждалі

До речі, у Рівненській області зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції серед вихованців і персоналу Мізоцької спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату. Уже госпіталізовано 22 дітей і 2 дорослих.