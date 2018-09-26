PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / У Запоріжжі у школі розпилили газовий балончик - 28 дітей у лікарні/

У Запоріжжі у школі розпилили газовий балончик – 28 дітей у лікарні

У Запоріжжі після інциденту з розпиленням газового балончика у школі у міську лікарню доставили 28 дітей.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

– Дітей госпіталізували з підозрою на інгаляційне отруєння, їх стан ближче до задовільного, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що бригади швидкої допомоги доставили дітей зі школи №51 у Запорізьку міську багатопрофільну дитячу лікарню №5.

– У лікарні дітей оглянув педіатр, дитячий анестезіолог, невролог, отоларинголог, проведені необхідні обстеження. З усіма дітьми працюють психологи лікарні, – повідомили у відомстві.

Для спостереження діти поки залишаються у лікарні.

Читайте: У гуртожитку під Києвом розпилили газовий балончик – є постраждалі

До речі, у Рівненській області зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції серед вихованців і персоналу Мізоцької спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату. Уже госпіталізовано 22 дітей і 2 дорослих.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Через оплату проїзду: в Запоріжжі побили водія маршрутки
У Запоріжжі маршрутка влетіла в зупинку з людьми
Масове отруєння в дитсадку: 7 дітей у лікарнях
Від шпиля Солсберійского собору до Новачка. На чому прокололися російські шпигуни
На Тернопільщині 250 людей отруїлися після обробки полів
Отруєння школярів у Дніпрі: стала відома причина
Дитина у лікарні
На Волині отруїлися діти і вагітна мати: померла 2-річна дитина
Наручники
На Запоріжжі здавали в рабство непрацездатних інвалідів
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка