В Киеве на вокзале две женщины похитили девушку из-за того, что последняя якобы похитила у них сумку.

– Возле Центрального железнодорожного вокзала две женщины насильно посадили девушку в машину и уехали. Был введен план Перехват. В Днепровском районе патрульные остановили авто, похожее по приметам. В салоне находились две женщины – 39-летняя водитель и 40-летняя пассажирка. Они сначала отрицали свою причастность к совершению правонарушения, а потом признались, что забрали ее с собой, – рассказали в пресс-службе столичной полиции.

По словам автовладелицы, у вокзала в нее пропала сумка с документами. Неподалеку они с подругой увидели группу подозрительных женщин и заподозрили их в краже. Когда же те отрицали свою причастность, забрали одну из них с собой с условием вернуть ее, когда найдется сумка.

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Далее женщины увезли заложницу в собственный магазин, где оставили в подвале. После этого подруги поехали по делам, тогда же их автомобиль остановили полицейские.

Заложницу правоохранители освободили и вернули родственникам, а по факту происшествия начали уголовное производство по ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киевской области полиция задержала молодого человека, который поджег мужчину, выбивая признание.

Фото: Ian Maclellan | Dreamstime.com