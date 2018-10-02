У Києві на вокзалі дві жінки викрали дівчину через те, що остання нібито викрала у них сумку.

– Біля Центрального залізничного вокзалу дві жінки насильно посадили дівчину у машину і поїхали. Був введений план Перехоплення. У Дніпровському районі патрульні зупинили авто, схоже за прикметами. У салоні перебували дві жінки – 39-річна водій та 40-річна пасажирка. Вони спочатку заперечували свою причетність до вчинення правопорушення, а потім зізналися, що забрали її із собою, – розповіли у прес-службі столичної поліції.

За словами автовласниці, біля вокзалу у неї зникла сумка із документами. Неподалік вони з подругою побачили групу підозрілих жінок і запідозрили їх у крадіжці. Коли ж ті заперечили свою причетність, забрали одну із них із собою з умовою повернути її, коли знайдеться сумка.

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Далі жінки відвезли заручницю у власний магазин, де залишили у підвалі. Після цього товаришки поїхали у справах, тоді ж їх автомобіль зупинили поліцейські.

Заручницю правоохоронці звільнили і повернули родичам, а за фактом події розпочали кримінальне провадження за ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України.

Раніше Факти ICTV писали, що на Київщині поліція затримала молодика, який підпалив чоловіка, вибиваючи зізнання.

Фото: Ian Maclellan | Dreamstime.com