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В Киеве напали на журналистов ICTV во время съемки сюжета о пьяных водителях

В Киеве в ночь на 29 сентября на улице Ломоносова напали на съемочную группу телеканала ICTV во время съемки сюжета о пьяных водителях для программы Надзвичайні новини.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

В ночь на субботу журналисты принимали участие в ночном рейде по выявлению нетрезвых водителей.

– Во время рейда полицейские остановили автомобиль, в салоне которого находилась компания нетрезвых мужчин. Один из них, увидев съемочную группу, набросился на журналистов, повредил камеру, а затем ударил журналистку рукой по лицу, – рассказали в прокуратуре.

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По факту открыто уголовное производство по статьям 171 и 345-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование деятельности и  угрозы журналистам).

Расследование поручено Голосеевскому райуправлению Нацполиции.

Напомним, в частный дом на Печерске ворвались двое мужчин с огнестрельным оружием  и потребовали от семьи отдать деньги и другие ценности. В результате нападения хозяину дома прострелили обе ноги. Одного из нападавших ликвидировали правоохранители. Также в результате перестрелки пострадал полицейский.

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