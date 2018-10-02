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У Києві напали на журналістів ICTV під час зйомки сюжету про п’яних водіїв

У Києві в ніч на 29 вересня на вулиці Ломоносова напали на знімальну групу телеканалу ICTV під час зйомки сюжету про п’яних водіїв для програми Надзвичайні новини.

Про це повідомили в прес-службі прокуратури столиці.

У ніч на суботу журналісти брали участь у нічному рейді з виявлення нетверезих водіїв.

– Під час рейду поліцейські зупинили автомобіль, в салоні якого знаходилася компанія нетверезих чоловіків. Один з них, побачивши знімальну групу, накинувся на журналістів, пошкодила камеру, а потім вдарив журналістку рукою по обличчю, – розповіли в прокуратурі.

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За фактом відкрито кримінальне провадження за статтями 171 та 345-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання діяльності та погрози журналістам).

Розслідування доручено Голосіївському райуправлінню Нацполіції.

Нагадаємо, у приватний будинок на Печерську увірвалися двоє чоловіків з вогнепальною зброєю і зажадали, аби сім’я віддала гроші та інші цінності. Внаслідок нападу господареві будинку прострелили обидві ноги. Одного з нападників ліквідували правоохоронці. Також внаслідок перестрілки постраждав поліцейський.

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