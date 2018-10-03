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В Черкасской области школьник впал в кому после избиения одноклассниками

В поселке Чернобай Черкасской области школьника избили одноклассники. Мальчик находится в реанимации.

Об этом в Facebook сообщила местная жительница Леся Бондар.

По ее словам, третьеклассника Давида Лавриненко не просто били, а вырывали волосы, выкручивали руки. Из-за побоев ребенок впал в кому.

Родная тетя мальчика Наталья Попова сообщила, что ребенок в тяжелом состоянии, передает vikka.ua.

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– Чернобаевским отделением полиции Золотоношского отдела полиции ГУ НП в Черкасской области внесены сведения в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) УК Украины, – сообщили в пресс-службе полиции.

Также Леся Бондар добавила, что это не первый случай, когда мальчика избивают. Ранее уже были прецеденты, когда Давид возвращался домой с испорченными вещами и раной на ухе.

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В Черкасской области школьник впал в кому после избиения одноклассниками / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в селе Старая Некрасовка Одесской области 15-летний школьник умер от травмы живота, полученной на перемене в учебном заведении.

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