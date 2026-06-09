Публичное письмо, которое недавно направили российскому диктатору Владимиру Путину с предложением о встрече и завершении войны, принесло требуемый результат.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами с лидерами стран Северной Европы и Балтии.

Зеленский о результате, которое принесло письмо Путину

По словам президента, письмо Путину принесло нужный результат. Однако он не уточнил, о чем именно идет речь.

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– Я получил результат. Но я не могу поделиться сейчас тем, какой это был результат. Но я сделал это. У меня была цель, отправив письмо Путину. Я думаю, что получил требуемый результат, – утверждает он.

В то же время президент Украины подчеркнул, что в течение месяца присылал письма в различные институты, в частности, в Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз.

По словам Зеленского, он пытался привлечь больше внимания к Украине и получить дополнительные антибаллистические возможности.

Президент объяснил, что у него были разные цели. Например, письмами США он хотел сместить их внимание с Ближнего Востока к ситуации в Украине.

Зеленский добавил, что не может поделиться всеми деталями. Однако он подчеркнул, что Украина нуждается в очень большом количестве антибалистических способностей.

4 июня Зеленский направил Путину открытое письмо, в котором предложил российскому диктатору встречу.

5 июня Путин заявил, что ознакомился с письмом Зеленского. Однако глава Кремля утверждает, что не видит смысла в личной встрече с президентом Украины.

7 июня Зеленский объяснил, зачем направил письмо Путину. По его мнению, открытый формат обращения требуется для публичной фиксации позиции Украины и донесения сигнала российскому обществу.

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