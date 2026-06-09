Я получил нужный результат: Зеленский о письме Путину
- Владимир Зеленский заявил, что его публичное письмо Путину с предложением о встрече принесло нужный Украине результат, однако не стал раскрывать деталей.
- Зеленский отметил, что в течение месяца активно переписывался с институтами в США и ЕС, чтобы сместить внимание Запада с Ближнего Востока и получить дополнительные антибаллистические возможности.
Публичное письмо, которое недавно направили российскому диктатору Владимиру Путину с предложением о встрече и завершении войны, принесло требуемый результат.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами с лидерами стран Северной Европы и Балтии.
Зеленский о результате, которое принесло письмо Путину
По словам президента, письмо Путину принесло нужный результат. Однако он не уточнил, о чем именно идет речь.
– Я получил результат. Но я не могу поделиться сейчас тем, какой это был результат. Но я сделал это. У меня была цель, отправив письмо Путину. Я думаю, что получил требуемый результат, – утверждает он.
В то же время президент Украины подчеркнул, что в течение месяца присылал письма в различные институты, в частности, в Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз.
По словам Зеленского, он пытался привлечь больше внимания к Украине и получить дополнительные антибаллистические возможности.
Президент объяснил, что у него были разные цели. Например, письмами США он хотел сместить их внимание с Ближнего Востока к ситуации в Украине.
Зеленский добавил, что не может поделиться всеми деталями. Однако он подчеркнул, что Украина нуждается в очень большом количестве антибалистических способностей.
4 июня Зеленский направил Путину открытое письмо, в котором предложил российскому диктатору встречу.
5 июня Путин заявил, что ознакомился с письмом Зеленского. Однако глава Кремля утверждает, что не видит смысла в личной встрече с президентом Украины.
7 июня Зеленский объяснил, зачем направил письмо Путину. По его мнению, открытый формат обращения требуется для публичной фиксации позиции Украины и донесения сигнала российскому обществу.