Европа должна быть участником любых переговоров по войне в Украине, однако она не может выступать нейтральным посредником, поскольку Россия является стороной-агрессором.

Украина не будет принимать никаких решений, принятых без ее участия.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции с участием лидеров стран Северной Европы и Балтии.

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Зеленский о формате переговоров с участием Европы

Глава государства отметил, что Европа не может выполнять роль медиатора между Украиной и Россией, поскольку поддерживает Украину и разделяет ее позицию.

— Европа должна присутствовать на любых переговорах. Европа не может быть просто медиатором, потому что Европа на нашей стороне, — подчеркнул президент.

По словам Зеленского, статус посредника означал бы для европейских государств необходимость сохранять нейтралитет, в частности при принятии решений относительно санкционной политики в отношении России.

— Поэтому я сказал: давайте будем честными, открытыми, четкими со всеми нами и также с россиянами, что не существует просто посредников. Потому что он агрессор. Путин и Россия. Поэтому Европа обладает силой, чтобы его остановить, — добавил он.

Президент также отметил, что европейские партнеры должны самостоятельно определить представителя Европы на возможных переговорах.

Среди возможных форматов он упомянул формат Е3, в который входят Германия, Франция и Великобритания.

По мнению Зеленского, такой формат — более приемлемый по сравнению с предыдущими моделями переговорного процесса.

В то же время глава государства подчеркнул, что Украина готова видеть Соединенные Штаты в любом формате переговоров, поскольку гарантии безопасности в будущем должны поступать как от Европы, так и от США.

— Мы будем рады видеть обычную американскую команду, — отметил он.

Президент категорически отверг возможность принятия каких-либо решений по Украине без участия самой Украины.

— Нет, мы такие переговоры без нас не примем, когда война идёт на нашей территории, когда в основном потери несёт Украина. Поэтому ничего о нас без нас, — подытожил глава государства.

Напомним, глава европейской дипломатии Кая Каллас озвучила перечень требований к России на случай возможных переговоров по Украине.

Она подчеркнула, что Европа никогда не будет выступать нейтральным посредником между Россией и Украиной, поскольку поддерживает Украину и отстаивает собственные интересы.

Ранее среди кандидатов на представительство Европейского Союза в переговорном процессе называли Ангелу Меркель, Марио Драги и Александра Стубба.

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