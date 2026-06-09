В результате взрыва в Балашихе ликвирован российский генерал-лейтенант Дамир Давыдов, возглавлявший Главное ракетно-артиллерийское управление Министерства обороны РФ.

Об этом сообщает Telegram-канал Агентство. Новости.

Взрыв в Балашихе: гибель начальника управления ГРАУ Минобороны РФ

Утром во вторник, 9 июня, во время взрыва BMW X3 в подмосковной Балашихе ликвидирован начальник управления Главного управления Минобороны Минобороны Дамир Давыдов.

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Как утверждается, Давыдов жил в 200 метрах от здания, возле которого раздался взрыв.

По неподтвержденным данным, при покушении на российского генерал-лейтенанта использовалось взрывное устройство с 500 граммами тротила.

Источник ASTRA со ссылкой на информированное лицо подтвердил, что в Балашихе был взорван Дамир Давыдов, отвечавший за поставки боеприпасов российской армии.

Он был знаком с генералом Ярославом Москаликом, убитым в том же районе.

По информации источника, тротил был заложен под днищем автомобиля.

Имя Дамир прозвучало на месте взрыва, это слышал один из очевидцев, с которым пообщалась ASTRA.

Что известно о Дамире Давыдове

Давыдову 57 лет и он носит звание полковника, говорится на сайте базы коллаборантов и российских пропагандистов Evocation.

Фамилия Давыдова стала известна из документов, которые во время своего конфликта с Минобороны публиковал бывший владелец ЧВК Вагнер Евгений Пригожин, ликвидированный в августе 2023 года.

Давыдов был одним из трех военных, занимавшихся распределением боеприпасов в российской армии.

Давыдов возглавлял управление снабжения ракетными и артиллерийскими боеприпасами ГРАУ Минобороны РФ (в/ч 64176), отвечающее за снабжение российской армии вооружением и боеприпасами.

Ранее он командовал Центральным испытательным техническим бюро, входящим в состав 51-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России во Владимирской области.

Российские правоохранительные органы официально личность убитого до сих пор не назвали. Следственный комитет России возбудил дело по факту подрыва автомобиля.

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