Под Москвой взорвали авто начальника управления Минобороны РФ Давыдова: что известно
- В подмосковной Балашихе в результате подрыва автомобиля BMW X3 ликвидирован начальник управления Минобороны РФ Дамир Давыдов.
- Российский военный отвечал за распределение боеприпасов в оккупационной армии, а его фамилия ранее фигурировала в документах ЧВК Вагнер во время снарядного голода.
В результате взрыва в Балашихе ликвирован российский генерал-лейтенант Дамир Давыдов, возглавлявший Главное ракетно-артиллерийское управление Министерства обороны РФ.
Об этом сообщает Telegram-канал Агентство. Новости.
Взрыв в Балашихе: гибель начальника управления ГРАУ Минобороны РФ
Утром во вторник, 9 июня, во время взрыва BMW X3 в подмосковной Балашихе ликвидирован начальник управления Главного управления Минобороны Минобороны Дамир Давыдов.
Как утверждается, Давыдов жил в 200 метрах от здания, возле которого раздался взрыв.
По неподтвержденным данным, при покушении на российского генерал-лейтенанта использовалось взрывное устройство с 500 граммами тротила.
Источник ASTRA со ссылкой на информированное лицо подтвердил, что в Балашихе был взорван Дамир Давыдов, отвечавший за поставки боеприпасов российской армии.
Он был знаком с генералом Ярославом Москаликом, убитым в том же районе.
По информации источника, тротил был заложен под днищем автомобиля.
Имя Дамир прозвучало на месте взрыва, это слышал один из очевидцев, с которым пообщалась ASTRA.
Что известно о Дамире Давыдове
Давыдову 57 лет и он носит звание полковника, говорится на сайте базы коллаборантов и российских пропагандистов Evocation.
Фамилия Давыдова стала известна из документов, которые во время своего конфликта с Минобороны публиковал бывший владелец ЧВК Вагнер Евгений Пригожин, ликвидированный в августе 2023 года.
Давыдов был одним из трех военных, занимавшихся распределением боеприпасов в российской армии.
Давыдов возглавлял управление снабжения ракетными и артиллерийскими боеприпасами ГРАУ Минобороны РФ (в/ч 64176), отвечающее за снабжение российской армии вооружением и боеприпасами.
Ранее он командовал Центральным испытательным техническим бюро, входящим в состав 51-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России во Владимирской области.
Российские правоохранительные органы официально личность убитого до сих пор не назвали. Следственный комитет России возбудил дело по факту подрыва автомобиля.