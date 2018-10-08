У Львівській області під час святкування весілля автомобіль потрапив у ДТП.

Постраждали п’ятеро людей, серед яких і наречена. Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції.

За інформацією правоохоронців, аварія сталася вночі неподалік бази відпочинку, яка розташована в одному з сіл Пустомитівського району.

– Під час традиційного “викрадення нареченої”, водій автомобіля Mercedes, в якому перебувала наречена і гості, не впорався з керуванням, у результаті чого авто зіткнулося з деревом, – йдеться у повідомленні.

Тілесні ушкодження отримали п’ять осіб: наречена – 22-річна киянка, у якій діагностовано садна та забої, 30-річний житель Трускавця, якого госпіталізували у реанімаційне відділення однієї з львівських лікарень, а також троє жителів Київської області у віці 32, 34 і 36 років . Один з них також знаходиться у реанімації.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження. Проводиться досудове розслідування.

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До речі, у Нью-Йорку (США) весільний лімузин потрапив у масштабну аварію. Внаслідок чого загинуло 20 осіб.