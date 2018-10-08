В Австрии хакеры взломали смартфоны двух женщин, получили доступ к банковским данным и с каждого банковского счета перевели в Украину по несколько тысяч евро.
Об этом сообщает Австрийская телерадиокомпания.
– Полиция разыскивает неизвестных преступников, которые взломали два мобильных телефона, чтобы получить данные банковских счетов владельцев. В обоих случаях злоумышленники сняли деньги со счетов и осуществили перевод в Украину, – говорится в сообщении.
Сначала злоумышленники взломали смартфон 52-летней женщины с Швехата, получив доступ к онлайн-банкингу.
С ее счета посредством снятия наличных без карты только путем введения кода в одном из банкоматов Вены дважды были сняты деньги.
Австрийская полиция опубликовала фото девушки, сделанное камерой банкомата при снятии наличных. В дальнейшем с банковского счета было совершено два денежных перевода в Украину.
Читайте: Путинские хакеры похитили доклад по Украине – Бельгия
Жительница Швехата потеряла четырехзначную сумму в евро.
Австрийская полиция связывает этот инцидент с другим, произошедшим в мае: у 55-летней жительницы Вены также был взломан смартфон, получен доступ к онлайн-банкингу, и в результате переведены деньги в Украину.
У женщины также была украдена четырехзначная сумма в евро.
Напомним, как в США арестовали украинских хакеров.
Фото: Kuzyn/Dreamstime.com