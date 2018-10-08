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В Австрии хакеры взломали смартфоны и перевели деньги в Украину

В Австрии хакеры взломали смартфоны двух женщин, получили доступ к банковским данным и с каждого банковского счета перевели в Украину по несколько тысяч евро.

Об этом сообщает Австрийская телерадиокомпания.

– Полиция разыскивает неизвестных преступников, которые взломали два мобильных телефона, чтобы получить данные банковских счетов владельцев. В обоих случаях злоумышленники сняли деньги со счетов и осуществили перевод в Украину, – говорится в сообщении.

Сначала злоумышленники взломали смартфон 52-летней женщины с Швехата, получив доступ к онлайн-банкингу.

С ее счета посредством снятия наличных без карты только путем введения кода в одном из банкоматов Вены дважды были сняты деньги.

Австрийская полиция опубликовала фото девушки, сделанное камерой банкомата при снятии наличных. В дальнейшем с банковского счета было совершено два денежных перевода в Украину.

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В Австрии хакеры взломали смартфоны и перевели деньги в Украину / 2 фотографии

Жительница Швехата потеряла четырехзначную сумму в евро.

Австрийская полиция связывает этот инцидент с другим, произошедшим в мае: у 55-летней жительницы Вены также был взломан смартфон, получен доступ к онлайн-банкингу, и в результате переведены деньги в Украину.

У женщины также была украдена четырехзначная сумма в евро.

Напомним, как в США арестовали украинских хакеров.

ФотоKuzyn/Dreamstime.com

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