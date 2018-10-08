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В Австрії хакери зламали смартфони і перевели гроші в Україну

В Австрії хакери зламали смартфони двох жінок, отримали доступ до банківських даних та з кожного банківського рахунку перевели в Україну по кілька тисяч євро.

Про це повідомляє Австрійська телерадіокомпанія.

– Поліція розшукує невідомих злочинців, які зламали два мобільних телефони, щоб отримати дані банківських рахунків власників. В обох випадках зловмисники зняли гроші з рахунків і здійснили переказ в Україну, – йдеться в повідомленні.

Спочатку зловмисники зламали смартфон 52-річної жінки з Швехата, отримавши доступ до онлайн-банкінгу.

З її рахунку за допомогою зняття готівки без картки тільки шляхом введення коду в одному з банкоматів Відня двічі було знято гроші.

Австрійська поліція опублікувала фото дівчини, зроблене камерою банкомату під час зняття готівки. У подальшому з банківського рахунку було здійснено два грошових перекази в Україну.

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В Австрії хакери зламали смартфони і перевели гроші в Україну / 2 фотографии

Мешканка Швехата втратила чотиризначну суму в євро.

Австрійська поліція пов’язує цей інцидент з іншим, що стався у травні: у 55-річної мешканки Відня також було зламано смартфон, отримано доступ до онлайн-банкінгу, і в результаті переведено гроші в Україну.

У жінки також була вкрадена чотиризначна сума в євро.

Нагадаємо, як у США заарештували українських хакерів.

ФотоKuzyn/Dreamstime.com

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