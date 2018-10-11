В селе Руда (Киевская область) двое подростков забили пенсионера до смерти.

В селе Руда (Киевская область) двое подростков из местного профессионального училища забили до смерти пенсионера из-за его собаки, сообщает пресс-служба ГУНП Киевской области.

Двое парней, находясь в состоянии алкогольного опьянения, шли по улице, когда из двора выбежала собака и начала на них лаять. На крики вышел и хозяин животного.

– Началась перепалка, в результате которой пожилой мужчина оказался на земле. Подогретые спиртным несовершеннолетние начали наносить удары ногами по голове. 68-летний мужчина скончался в реанимационном отделении больницы, – говорится в сообщении.

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Личности подозреваемых установлены, сейчас они находятся в изоляторе временного содержания. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 121 УК Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение).

К слову, около 2.00, 11 октября, на улице Симиренко, 14/9 произошло убийство. 39-летний мужчина истек кровью из бедренной артерии.