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Ударил ножом в бедро: в Киеве мужчина, защищаясь, убил знакомого

Около 2.00, 11 октября, на улице Симиренко, 14/9 произошло убийство. 39-летний мужчина истек кровью из бедренной артерии.

Об этом Информатор.

По словам очевидцев, между двумя мужчинами произошел конфликт. Словесная перепалка переросла в драку. После чего один из них достал нож и ранил другого в область бедра.

Порез задел бедренную артерию, от чего 39-летний мужчина истек кровью.

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Прибывшие на место происшествия медики ничем не смогли помочь пострадавшему.

Ранивший своего оппонента мужчина своей вины не отрицал. Он признался полицейским, что использовал нож в качестве самообороны, но не ожидал, что потасовка закончится убийством.

На месте работали несколько экипажей патрульной полиции, скорая и следственно-оперативная группа. Детали происшествия установит следствие.

К слову, летом в Казахстане был убит призер зимних Олимпийских игр-2014 Денис Тен. Фигурист был тяжело ранен в бедро вооруженными грабителями, которых он застигнул на месте преступления на парковке в центре Алматы.

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