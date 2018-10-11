У селі Руда (Київська область) двоє підлітків забили пенсіонера до смерті.

У селі Руда (Київська область) двоє підлітків з місцевого професійного училища забили до смерті пенсіонера через його собаку, повідомляє прес-служба ГУНП Київської області.

Двоє хлопців, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, йшли по вулиці, коли з двору вибігла собака і почала на них гавкати. На крики вийшов і господар тварини.

– Почалася перепалка, у результаті якої чоловік похилого віку виявився на землі. Підігріті спиртним неповнолітні почали наносити удари ногами по голові. 68-річний чоловік помер у реанімаційному відділенні лікарні, – йдеться у повідомленні.

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Особи підозрюваних встановлені, наразі вони знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання. За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження).

До слова, близько 2.00, 11 жовтня, на вулиці Симиренка, 14/9 відбулося вбивство. 39-річний чоловік стік кров’ю зі стегнової артерії.