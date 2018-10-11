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У Львівській області авто протаранило маршрутку: 2 загиблих, 6 постраждалих

10 жовтня на автодорозі Львів-Жовква-Ковель біля села Боянець Жовківського району Volkswagen виїхав зіткнувся з рейсовим автобусом Львів-Варяж. Загинули 2 людини.

Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту населення Львівської обласної державної адміністрації.

Volkswagen виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з внутрішньообласним рейсовим автобусом Львів-Варяж.

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В результаті зіткнення водій легкового автомобіля і його пасажир загинули на місці ДТП.

За меддопомогою звернулися 6 пасажирів автобуса, двох з них госпіталізували – 12-річну дівчинку у Львівський Охматдит, а 14-річну дівчинку в районну лікарню Жовкви.

Причини ДТП з’ясовує слідство.

Нагадаємо, вчора у Львівській області на автодорозі Київ-Чоп зіткнулися автопоїзд DAF і мікроавтобус ГАЗель, в результаті чого одна людина загинула, ще 6 постраждали.

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