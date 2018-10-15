Депутат Киевсовета от ВО Свобода Петр Кузик случайно выстрелил в себя из наградного оружия.
Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь ВО Свобода Кристина Равлюк.
– 12 октября 2018 года председатель Киевской городской организации ВО Свобода, депутат Киевского городского совета Петр Кузик чистил наградное, зарегистрированное оружие, и произошел несчастный случай, в результате которого он попал в реанимацию, – написала она.
Сейчас Кузык, по ее словам, находится в стабильном состоянии.
Равлюк также обратились к СМИ с просьбой не распространять фейки об этом инциденте.
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К слову, летом в Винницкой области 18-летнего парня госпитализировали с осколочными ранениями ног. Пострадавший получил травмы в результате взрыва гранаты.
Фото: Петро Кузик