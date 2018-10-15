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Чистив зброю. Київський депутат випадково вистрілив у себе

Депутат Київради від ВО Свобода Петро Кузик випадково вистрілив у себе з нагородної зброї.

Петро Кузик

Про це у Facebook повідомила прес-секретар ВО Свобода Христя Равлюк.

– 12 жовтня 2018 року голова Київської міської організації ВО Свобода, депутат Київської міської ради Петро Кузик чистив нагородну, зареєстровану зброю, і стався нещасний випадок, внаслідок якого він потрапив до реанімації, – написала вона.

Зараз Кузик, за її словами, перебуває в стабільному стані.

Равлюк також звернулися до ЗМІ з проханням не поширювати фейки про цей інцидент.

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До слова, влітку у Вінницької області 13-річного хлопця госпіталізували з осколковими пораненнями ніг. Потерпілий отримав травми внаслідок вибуху гранати.

Фото: Петро Кузик

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