Депутат Київради від ВО Свобода Петро Кузик випадково вистрілив у себе з нагородної зброї.
Про це у Facebook повідомила прес-секретар ВО Свобода Христя Равлюк.
– 12 жовтня 2018 року голова Київської міської організації ВО Свобода, депутат Київської міської ради Петро Кузик чистив нагородну, зареєстровану зброю, і стався нещасний випадок, внаслідок якого він потрапив до реанімації, – написала вона.
Зараз Кузик, за її словами, перебуває в стабільному стані.
Равлюк також звернулися до ЗМІ з проханням не поширювати фейки про цей інцидент.
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До слова, влітку у Вінницької області 13-річного хлопця госпіталізували з осколковими пораненнями ніг. Потерпілий отримав травми внаслідок вибуху гранати.
Фото: Петро Кузик
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