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Під Києвом хлопець через ревнощі забив чоловіка до смерті

У Вишгороді поліція затримала 21-річного чоловіка, який забив до смерті відвідувача місцевого кафе.

Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

Поліцію і швидку викликали випадкові свідки, які в цей час так само відпочивали в кафе.

Лікарі швидкої медичної допомоги констатували смерть 34-річного чоловіка.

Поліцейські з’ясували, що під час розпиття спиртних напоїв в одному з місцевих кафе між двома чоловіками, які відпочивали у різних компаніях, виник словесний конфлікт на грунті ревнощів, який пізніше переріс у бійку. У процесі конфлікту підозрюваний завдав кілька ударів кулаком в голову покійному, від чого останній впав на землю і більше не зміг встати.

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З місця події вбивця намагався втекти. Зараз він затриманий.

Тіло померлого чоловіка знаходиться на експертизі.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 10 років.

До речі, у місті Вишневе під Києвом жінка била 74-річну матір канцелярським ножем і ножицями, а потім задушила електричним кабелем.

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