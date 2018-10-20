На трассе Тернополь-Львов-Рава-Русская возле села Мощана в субботу автомобиль патрульной полиции столкнулся с грузовиком.

В субботу днем на трассе Тернополь-Львов-Рава-Русская возле села Мощана произошло ДТП с участием грузовика DAF и автомобиля патрульной полиции Toyota Prius. В ДТП погиб патрульный. Об этом сообщает zaxid.net.



Патрульный Prius влетел в фуру на трассе – погиб полицейский / 2 фотографии

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По словам представителя патрульной полиции Львовщины Марьяна Шпитака, в результате аварии патрульный полицейский 22-летний Назарий Присташ погиб на месте. 31-летний лейтенант полиции Остап Кутный госпитализирован – он в тяжелом состоянии.

Напомним, в ДТП на трассе Киев-Чоп под Киевом погибла актриса Дизель Шоу Марина Поплавская.