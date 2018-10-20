На трасі Тернопіль-Львів-Рава-Руська біля села Мощана в суботу автівка патрульної поліції зіткнулася з вантажівкою.
У суботу вдень на трасі Тернопіль-Львів-Рава-Руська біля села Мощана сталася ДТП за участю вантажівки DAF і автомобіля патрульної поліції Toyota Prius. У ДТП загинув патрульний. Про це повідомляє zaxid.net.
Патрульний Prius влетів у фуру на трасі – загинув поліцейський / 2 фотографии
Читайте: Смертельна ДТП під Одесою – зіткнулися 5 авто
За словами представника патрульної поліції Львівщини Мар’яна Шпитака, в результаті аварії патрульний поліцейський 22-річний Назарій Присташ загинув на місці. 31-річного лейтенанта поліції Остапа Кутного госпіталізовано – він у важкому стані.
Нагадаємо, в ДТП на трасі Київ-Чоп під Києвом загинула актриса Дизель Шоу Марина Поплавська.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+