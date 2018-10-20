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Патрульний Prius влетів у фуру на трасі – загинув поліцейський

На трасі Тернопіль-Львів-Рава-Руська біля села Мощана в суботу автівка патрульної поліції зіткнулася з вантажівкою.

У суботу вдень на трасі Тернопіль-Львів-Рава-Руська біля села Мощана сталася ДТП за участю вантажівки DAF і автомобіля патрульної поліції Toyota Prius. У ДТП загинув патрульний. Про це повідомляє zaxid.net.

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Патрульний Prius влетів у фуру на трасі – загинув поліцейський / 2 фотографии

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За словами представника патрульної поліції Львівщини Мар’яна Шпитака, в результаті аварії патрульний поліцейський 22-річний Назарій Присташ загинув на місці. 31-річного лейтенанта поліції Остапа Кутного госпіталізовано – він у важкому стані.

Нагадаємо, в ДТП на трасі Київ-Чоп під Києвом загинула актриса Дизель Шоу Марина Поплавська.

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