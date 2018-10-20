В Жашковском районе Черкасской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в которое попала группа детей, одна девочка умерла.

Об этом сообщил помощник начальника ГУ ГСЧС в Черкасской области Константин Проценко на своей странице в Facebook.

По его словам, сегодня, около 16.20 на 155 километре трассы Киев-Одесса, недалеко от города Жашков, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и грузового автомобиля.

– На момент столкновения в салоне автобуса находилась организованная группа школьников из поселка Ракитное Киевской области, – говорится в сообщении.

По словам Проценко, группа, 17 детей и трое взрослых, возвращалась домой с экскурсии в Умани.

В результате происшествия двое детей получили травмы и были срочно госпитализированы в Жашковскую ЦРБ.

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Позже стало известно, что одна из девочек, которая пострадала в результате ДТП, умерла, не приходя в сознание.

Кроме того, в больницу попал водитель автобуса. Врачи оценивают состояние мужчины как тяжелое. Медицинские работники также провели обзор других детей.

Напомним, в ДТП на трассе Киев-Чоп под Киевом погибла актриса Дизель Шоу Марина Поплавская.