В киевском метрополитене распили неизвестное вещество, когда пассажиры спускались по эскалатору на платформу.
У пассажиров вдруг запершило в горле, стало трудно дышать и начался сильный кашель и головокружение, сообщает УНИАН.
Очевидцы рассказывают, что поднялась паника, люди побежали против движения эскалатора.
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Запаха никакого не было. Правоохранители отмечают, что компания подростков играла с газовым баллончиком и распылили его содержание. Сейчас их разыскивают.
Метрополитен работает в штатном режиме. Пострадавшим сразу оказали медицинскую помощь, их здоровью ничего не угрожает.
Ранее Факты ICTV писали, что Люди задыхались и кашляли – в подземке Киева распылили неизвестную жидкость
Фото: kyivmetrogram
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