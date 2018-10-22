В киевском метрополитене распили неизвестное вещество, когда пассажиры спускались по эскалатору на платформу.

У пассажиров вдруг запершило в горле, стало трудно дышать и начался сильный кашель и головокружение, сообщает УНИАН.

Очевидцы рассказывают, что поднялась паника, люди побежали против движения эскалатора.

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Запаха никакого не было. Правоохранители отмечают, что компания подростков играла с газовым баллончиком и распылили его содержание. Сейчас их разыскивают.

Метрополитен работает в штатном режиме. Пострадавшим сразу оказали медицинскую помощь, их здоровью ничего не угрожает.

Ранее Факты ICTV писали, что Люди задыхались и кашляли – в подземке Киева распылили неизвестную жидкость

Фото: kyivmetrogram