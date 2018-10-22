У київському метрополітені розпили невідому речовину, коли пасажири спускались ескалатором на платформу.
У пасажирів раптом почало дерти у горлі, стало важко дихати і почався сильний кашель та запаморочення, повідомляє УНІАН.
Очевидці розповідають, що здійнялась паніка, люди побігли проти руху ескалатора.
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Жодного запаху не було. Правоохоронці зазначають, що компанія підлітків бавилась із газовим балончиком і розпилила його вміст. Зараз їх розшукують.
Метрополітен працює у штатному режимі. Постраждалим одразу надали медичну допомогу, їх здоров’ю нічого не загрожую.
Раніше Факти ICTV писали, що у Харкові затримали поліцейських, які били і знущалися над пасажирами метрополітену, вимагаючи гроші.
Фото: kyivmetrogram
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