У київському метрополітені розпили невідому речовину, коли пасажири спускались ескалатором на платформу.

У пасажирів раптом почало дерти у горлі, стало важко дихати і почався сильний кашель та запаморочення, повідомляє УНІАН.

Очевидці розповідають, що здійнялась паніка, люди побігли проти руху ескалатора.

Читайте: Аварія у метро Києва: рух поїздів відновлено

Жодного запаху не було. Правоохоронці зазначають, що компанія підлітків бавилась із газовим балончиком і розпилила його вміст. Зараз їх розшукують.

Метрополітен працює у штатному режимі. Постраждалим одразу надали медичну допомогу, їх здоров’ю нічого не загрожую.

Раніше Факти ICTV писали, що у Харкові затримали поліцейських, які били і знущалися над пасажирами метрополітену, вимагаючи гроші.

Фото: kyivmetrogram