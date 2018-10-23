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Под Харьковом вандалы разрушили мемориал погибшим во Второй мировой

В Харьковской области неизвестные разрушили стелу на мемориальном комплексе погибшим в годы Второй мировой войны.

В селе Циркуны Харьковской области неизвестные повредили мемориальный комплекс погибшим в годы Второй мировой войны.

Такое сообщение поступило в полицию от заместителя главы Циркуновского сельсовета 22 октября около 19.43 ч.

Фото: Нацполіція

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа районной полиции.

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Полицейские осмотрели место происшествия. Проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств и причастных к событию лиц.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее в сети появилось видео прокремлевского пропагандиста Грэма Филлипса, на котором он осквернил могилу Степана Бандеры в Мюнхене.

Фото: Нацполиция

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