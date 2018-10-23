У Харківській області невідомі зруйнували стелу на меморіальному комплексі загиблим у роки Другої світової війни.
У селі Циркуни Харківської області невідомі пошкодили меморіальний комплекс загиблим у роки Другої світової війни.
Таке повідомлення надійшло в поліцію від заступника глави Циркунівської сільради 22 жовтня близько 19.43 год.
За вказаною адресою виїжджала слідчо-оперативна група районної поліції.
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Поліцейські оглянули місце події. Проводяться необхідні заходи для встановлення усіх обставин та причетних до події осіб.
Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.
Раніше в мережі з’явилося відео прокремлівського пропагандиста Грема Філліпса, на якому він осквернив могилу Степана Бандери в Мюнхені.
Фото: Нацполіція