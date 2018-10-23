В Тернопольской области в селе Илавче 58-летний мужчина погиб под колесами мотоблока.

– Звук включенного двигателя и отсутствие во дворе самого хозяина привлекло внимание соседа. Когда мужчина зашел на территорию хозяйства, то увидел заведений мотоблок, а под ним своего знакомого, – рассказали в пресс-службе ГУ НП в Тернопольской области.

Правоохранители отрабатывают несколько версий. Одна – это мужчина шел за мотоблоком, держась за ручки и включив заднюю передачу. В какой-то момент, возможно, погибший слишком сильно нажал на газ, техника вырвалась и сбила мужчину.

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Другая версия – потерпевшего могло прихватить сердце во время работы на тракторе.

Сейчас данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований в соответствии с ч. 2 ст. 286 УК Украины.

Ранее Факты ICTV писали, что в Одесской области микроавтобус Mercedes дважды переехал годовалого мальчика. Ребенок умер на месте.

Фото: dreamstime.