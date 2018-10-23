На Тернопільщині у селі Ілавче 58-річний чоловік загинув під колесами мотоблока.

– Звук увімкненого мотора та відсутність на подвір’ї самого господаря привернув увагу сусіда. Коли чоловік зайшов на територію господарства, то побачив заведений мотоблок, а під ним свого знайомого, – розповіли у прес-службі ГУ НП у Тернопільській області.

Правоохоронці відпрацьовують кілька версій. Одна – це чоловік йшов за мотоблоком, тримаючись за ручки та увімкнувши задню передачу. В якийсь момент, можливо, загиблий занадто сильно натиснув на газ, техніка вирвалася і збила чоловіка.

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Інша версія – потерпілого могло прихопити серце під час роботи на тракторі.

Наразі даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ч. 2 ст. 286 КК України.

Раніше Факти ICTV писали, що в Одеській області мікроавтобус Mercedes двічі переїхав однорічного хлопчика. Дитина померла на місці.

Фото: dreamstime.