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Киевлянку, которая утопила детей в озере, взяли под стражу

Подозреваемой в убийстве двух своих малолетних детей Екатерине Бабкиной избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца – без права внесения залога.

Суд над вбивцею свої дітей

Такое решение в закрытом режиме принял сегодня Дарницкий райсуд Киева, сообщает Украинская правда.

Обвинение также настаивает на стационарном психологическом исследовании женщины.

По словам адвоката Бабкиной, обвиняемая в последние несколько дней получала угрозы в соцсетях.

Действия 36-летней женщины квалифицированы по п.п.1, 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины – Умышленное убийство двух лиц, малолетних детей.

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Напомним, 26 октября стало известно об исчезновении 5-летнего мальчика и 6-летней девочки. По словам их отца, бывшая жена утром ушла из дома вместе с их общими детьми и не выходит на связь.

Пропавшую женщину обнаружили на следующий день на трассе Киев-Чернигов в неадекватном состоянии. Она сообщила, что утопила детей в озере на Дарнице и пыталась покончить с собой. На следующий день водолазы обнаружили тела утопленных детей.

Фото: pravda.com.ua

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