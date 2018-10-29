Підозрюваній у вбивстві двох своїх малолітніх дітей Катерині Бабкіній обрано запобіжний захід у вигляді арешту терміном на 2 місяці – без права внесення застави.

Таке рішення в закритому режимі ухвалив сьогодні Дарницький райсуд Києва, повідомляє Українська правда.

Обвинувачення також наполягає на стаціонарному психологічному дослідженні жінки.

За словами адвоката Бабкіної, обвинувачена в останні кілька днів отримувала погрози в соцмережах.

Дії 36-річної жінки кваліфіковані за п.п.1, 2 ч. 2 ст. 115 КК України – Умисне вбивство двох осіб, малолітніх дітей. Їі загрожує покарання до 15-ти років позбавлення волі або довічне ув‘язнення.

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Нагадаємо, 26 жовтня стало відомо про зникнення 5-річного хлопчика і 6-річної дівчинки. За словами їхнього батька, колишня дружина вранці пішла з дому разом з їхніми спільними дітьми і не виходить на зв’язок.

Зниклу жінку знайшли наступного дня на трасі Київ-Чернігів в неадекватному стані. Вона повідомила, що втопила дітей в озері на Дарниці і намагалася накласти на себе руки. На наступний день водолази виявили тіла утоплених дітей.

Фото: pravda.com.ua