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Потрійна ДТП у Києві: в авто вибухнув газовий балон

Вранці 5 листопада на проспекті Лобановського у Києві сталося потрійна ДТП.

дтп в киеве

Про це повідомляє Київ Оперативний і публікує відео події.

На ролику видно, як на проспекті Лобановського зіткнулися 3 автомобілі і один з них загорівся.

Читайте: П’яний водій “поклав” авто на дах перед посольством РФ у Києві

За словами очевидців, у авто загорівся газовий балон.

Відзначається, що проїжджаючі повз комунальні служби, почали самостійно гасити пожежу.

Нагадаємо, вчора у Києві сталася потрійна ДТП. Через аварію Шулявський шляхопровід був повністю заблокований для проїзду автомобілів і громадського транспорту.

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