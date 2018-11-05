Вчера в Польше произошло столкновение 4 автомобилей и украинского автобуса.

Вчера возле города Бохня (Польша) произошло ДТП с участием украинского двухэтажного автобуса и 4 автомобилей, в результате чего пострадали 7 человек, сообщает Польское радио.

Среди раненных есть беременная женщина и 2 детей. Всем пострадавшим оказали первую медицинскую помощь на месте аварии, после чего их доставили в больницу.

В результате ДТП на автомагистрали было затрудненно движение, о случившемся сообщили прокуратуре.

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72 пассажиров украинского автобуса доставили в школу в Прошувке, где им пришлось ожидать прибытия другого автобуса.

К слову, ДТП с опрокидыванием авто на крышу произошло возле посольства РФ в Киеве.