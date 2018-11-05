Вчора у Польщі сталося зіткнення 4 автомобілів та українського автобуса.

Вчора біля міста Бохня (Польща) сталася ДТП за участю українського двоповерхового автобуса і 4 автомобілів, у результаті чого постраждали 7 осіб, повідомляє Польське радіо.

Серед поранених є вагітна жінка і 2 дітей. Всім постраждалим надали першу медичну допомогу на місці аварії, після чого їх доставили до лікарні.

У результаті ДТП на автомагістралі було ускладнене рух, про те, що трапилося повідомили прокуратурі.

Читайте: Потрійна ДТП біля Шулявської: Smart мало не вилетів з моста

72 пасажирів українського автобуса доставили в школу в Прошувці, де їм довелося чекати прибуття іншого автобуса.

До слова, ДТП з перекиданням авто на дах відбулася біля посольства РФ у Києві.