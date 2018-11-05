PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Український автобус потрапив у ДТП в Польщі - 7 осіб поранено/

Український автобус потрапив у ДТП в Польщі – 7 осіб поранено

Вчора у Польщі сталося зіткнення 4 автомобілів та українського автобуса.

ДТП

Вчора біля міста Бохня (Польща) сталася ДТП за участю українського двоповерхового автобуса і 4 автомобілів, у результаті чого постраждали 7 осіб, повідомляє Польське радіо.

Серед поранених є вагітна жінка і 2 дітей. Всім постраждалим надали першу медичну допомогу на місці аварії, після чого їх доставили до лікарні.

У результаті ДТП на автомагістралі було ускладнене рух, про те, що трапилося повідомили прокуратурі.

Читайте: Потрійна ДТП біля Шулявської: Smart мало не вилетів з моста

72 пасажирів українського автобуса доставили в школу в Прошувці, де їм довелося чекати прибуття іншого автобуса.

До слова, ДТП з перекиданням авто на дах відбулася біля посольства РФ у Києві.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

П’яний водій “поклав” авто на дах перед посольством РФ у Києві
Потрійна ДТП біля Шулявської: Smart мало не вилетів з моста
Витратили 450 млн гривень! Як оновили стару бібліотека у Варшаві
У Рівному під колесами п’яного водія загинула 16-річна дівчина
У Росії пасажирський потяг протаранив вантажівку: 15 постраждалих
Літак
У Польщі “замінували” 21 літак до Лондона
На користь Польщі: Україна може втратити 5 тисяч га території
Трудова міграція українців до Польщі зменшиться у 2019 – НБУ
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка