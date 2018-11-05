Вчора у Польщі сталося зіткнення 4 автомобілів та українського автобуса.
Вчора біля міста Бохня (Польща) сталася ДТП за участю українського двоповерхового автобуса і 4 автомобілів, у результаті чого постраждали 7 осіб, повідомляє Польське радіо.
Серед поранених є вагітна жінка і 2 дітей. Всім постраждалим надали першу медичну допомогу на місці аварії, після чого їх доставили до лікарні.
У результаті ДТП на автомагістралі було ускладнене рух, про те, що трапилося повідомили прокуратурі.
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72 пасажирів українського автобуса доставили в школу в Прошувці, де їм довелося чекати прибуття іншого автобуса.
До слова, ДТП з перекиданням авто на дах відбулася біля посольства РФ у Києві.
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