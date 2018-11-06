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Под Одессой пылает маслоперерабатывающий завод, людей эвакуируют

Пожар на маслоперерабатывающем заводе тушат более двадцати пожарных машин, работников эвакуируют.

Обновлено в 23.31. По состоянию на 22.40 пожар локализован на площади 1500 м. кв. Жертв и пострадавших нет. 

Пожар на маслоперерабатывающем заводе произошел вечером, 6 ноября. Более двадцати пожарных машин и два пожарных поезда на территории предприятия Дельта Вилмар тушат пожар в цеху по производству маргарина, пишет Думская.

ЧП произошло в городе Южный, которых находится под Одессой. На место также прибыли скорая помощь и полиция.

К счастью, жертв и пострадавших нет, сообщили в Нацполиции.

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Под Одессой пылает маслоперерабатывающий завод, людей эвакуируют / 5 фотографий

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– До аммиачного коллектора, что неподалеку, безопасное расстояние, учитывая это, опасности его повреждения не видно, – написал глава главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк в Facebook, назвав пожар “сложным и серьезным”.

По уточненным данным, из горящего цеха эвакуировали людей, а также от огня отвели технику. Проводится эвакуация работников со всех предприятий.

Сообщается, что в цеху находится пальмовое масло.

Напомним, 23 октября, в Одессе вспыхнул пожар возле стадиона Черноморец.

Фото: Думская

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