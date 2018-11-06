Пожежу на маслопереробному заводі під Одесою гасять понад двадцять пожежних машин, працівників евакуюють.
Оновлено о 23.31. Станом на 22.40 пожежу локалізовано на площі 1500 м. кв. Жертв і постраждалих немає.
Пожежа на маслопереробному заводі сталася ввечері, 6 листопада. Понад двадцять пожежних машин і два пожежних потяги на території підприємства Дельта Вілмар гасять пожежу в цеху з виробництва маргарину, пише Думська.
Надзвичайна подія сталася в місті Південний, яких знаходиться під Одесою. На місце також прибули швидка допомога і поліція.
На щастя, жертв і постраждалих немає, повідомили в Нацполіціі.
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– До аміачного колектору, що неподалік, безпечна відстань, з огляду на це, небезпеки його пошкодження не вбачається, – написав глава головного управління Нацполіціі в Одеській області Руслан Форостяк у Facebook, назвавши пожежу “складною і серйозною”.
За уточненими даними, з палаючого цеху евакуювали людей, а також від вогню відвели техніку.
Проводиться евакуація працівників з усіх підприємств.
Повідомляється, що в цеху знаходиться пальмова олія.
Нагадаємо, 23 жовтня, в Одесі спалахнула пожежа біля стадіону Чорноморець.
Фото: Думська