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Під Одесою палає маслопереробний завод, людей евакуюють

Пожежу на маслопереробному заводі під Одесою гасять понад двадцять пожежних машин, працівників евакуюють.

Оновлено о 23.31. Станом на 22.40 пожежу локалізовано на площі 1500 м. кв. Жертв і постраждалих немає.

Пожежа на маслопереробному заводі сталася ввечері, 6 листопада. Понад двадцять пожежних машин і два пожежних потяги на території підприємства Дельта Вілмар гасять пожежу в цеху з виробництва маргарину, пише Думська.

Надзвичайна подія сталася в місті Південний, яких знаходиться під Одесою. На місце також прибули швидка допомога і поліція.

На щастя, жертв і постраждалих немає, повідомили в Нацполіціі.

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Під Одесою палає маслопереробний завод, людей евакуюють / 5 фотографий

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– До аміачного колектору, що неподалік, безпечна відстань, з огляду на це, небезпеки його пошкодження не вбачається, – написав глава головного управління Нацполіціі в Одеській області Руслан Форостяк у Facebook, назвавши пожежу “складною і серйозною”.

За уточненими даними, з палаючого цеху евакуювали людей, а також від вогню відвели техніку.

Проводиться евакуація працівників з усіх підприємств.

Повідомляється, що в цеху знаходиться пальмова олія.

Нагадаємо, 23 жовтня, в Одесі спалахнула пожежа біля стадіону Чорноморець.

Фото: Думська

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