В городе Бердянск (Запорожская область) произошел взрыв автомобиля Москвич.
В городе Бердянск (Запорожская область) произошло возгорание автомобиля Москвич, в результате чего последовал взрыв, сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.
Спасатели установили, что взорвалась газовая установка, которая находилась в автомобиле. Пожарным удалось ликвидировать возгорание.
Взрывная волна выбила стекла – в Бердянске взорвали авто / 3 фотографии
По информации местных СМИ, взрыв был такой силы, что в домах поблизости вылетели стекла.
Причину пожару устанавливают. В результате происшествия никто не пострадал.
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К слову, в поселке Солоницевка внедорожник Lexus насмерть сбил двух мужчин.
Фото: пресс-служба ГСЧС
Видео: Бердянск 24
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