В городе Бердянск (Запорожская область) произошел взрыв автомобиля Москвич.

В городе Бердянск (Запорожская область) произошло возгорание автомобиля Москвич, в результате чего последовал взрыв, сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.

Спасатели установили, что взорвалась газовая установка, которая находилась в автомобиле. Пожарным удалось ликвидировать возгорание.





Взрывная волна выбила стекла – в Бердянске взорвали авто / 3 фотографии

По информации местных СМИ, взрыв был такой силы, что в домах поблизости вылетели стекла.

Причину пожару устанавливают. В результате происшествия никто не пострадал.

Читайте: Под Одессой потушили маслоперерабатывающий завод

К слову, в поселке Солоницевка внедорожник Lexus насмерть сбил двух мужчин.

Фото: пресс-служба ГСЧС

Видео: Бердянск 24