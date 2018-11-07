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Взрывная волна выбила стекла – в Бердянске взорвали авто

В городе Бердянск (Запорожская область) произошел взрыв автомобиля Москвич.

Авто після пожежі

В городе Бердянск (Запорожская область) произошло возгорание автомобиля Москвич, в результате чего последовал взрыв, сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.

Спасатели установили, что взорвалась газовая установка, которая находилась в автомобиле. Пожарным удалось ликвидировать возгорание.

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Взрывная волна выбила стекла – в Бердянске взорвали авто / 3 фотографии

По информации местных СМИ, взрыв был такой силы, что в домах поблизости вылетели стекла.

Причину пожару устанавливают. В результате происшествия никто не пострадал.

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К слову, в поселке Солоницевка внедорожник Lexus насмерть сбил двух мужчин.

Фото: пресс-служба ГСЧС

Видео: Бердянск 24

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