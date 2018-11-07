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Вибухова хвиля вибила шибки – у Бердянську підірвали авто

У місті Бердянськ (Запорізька область) стався вибух автомобіля Москвич.

Авто після пожежі

У місті Бердянськ (Запорізька область) сталося загоряння автомобіля Москвич, у результаті чого стався вибух, повідомляє прес-служба ДСНС у Запорізькій області.

Рятувальники встановили, що вибухнула газова установка, яка знаходилася в автомобілі. Пожежникам вдалося ліквідувати загоряння.

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Вибухова хвиля вибила шибки – у Бердянську підірвали авто / 3 фотографии

За інформацією місцевих ЗМІ, вибух був такої сили, що в будинках поблизу вилетіло скло.

Причину пожежі встановлюють. У результаті події ніхто не постраждав.

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До слова, у селищі Солоницівка позашляховик Lexus на смерть збив двох чоловіків.

Фото: прес-служба ДСНС

Відео: Бердянск 24

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