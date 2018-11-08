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Смертельное ДТП во Львовской области: мотоцикл столкнулся с велосипедом

Во Львовской области произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла и велосипеда.

ДТП

Во Львовской области на автодороге Западный обход Львова мотоцикл столкнулся с велосипедом, в результате чего погибли два человека, сообщает пресс-служба ГУ НП области.

Пострадавшие скончались на месте ДТП от полученных травм.

Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия и устанавливают личности погибших.

На месте аварии работают сотрудники следственно-оперативной группы.

Читайте: Взрывная волна выбила стекла – в Бердянске взорвали авто

К слову, внедорожник Lexus в Харьковской области сбил двух мужчин.

Фото: пресс-служба ГУ НП Львовской области

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