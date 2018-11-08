Во Львовской области произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла и велосипеда.
Во Львовской области на автодороге Западный обход Львова мотоцикл столкнулся с велосипедом, в результате чего погибли два человека, сообщает пресс-служба ГУ НП области.
Пострадавшие скончались на месте ДТП от полученных травм.
Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия и устанавливают личности погибших.
На месте аварии работают сотрудники следственно-оперативной группы.
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К слову, внедорожник Lexus в Харьковской области сбил двух мужчин.
Фото: пресс-служба ГУ НП Львовской области
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