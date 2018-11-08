У Львівській області сталася смертельна ДТП за участю мотоцикла та велосипеда.
У Львівській області на автодорозі Західний обхід Львова мотоцикл зіткнувся з велосипедом, у результаті чого загинули дві людини, повідомляє прес-служба ГУ НП області.
Постраждалі померли на місці ДТП від отриманих травм.
Правоохоронці з’ясовують усі обставини події і встановлюють особи загиблих.
На місці аварії працюють співробітники слідчо-оперативної групи.
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До слова, позашляховик Lexus у Харківській області збив двох чоловіків.
Фото: прес-служба ГУ НП Львівської області
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