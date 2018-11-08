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Смертельна ДТП у Львівській області: мотоцикл зіткнувся з велосипедом

У Львівській області сталася смертельна ДТП за участю мотоцикла та велосипеда.

ДТП

У Львівській області на автодорозі Західний обхід Львова мотоцикл зіткнувся з велосипедом, у результаті чого загинули дві людини, повідомляє прес-служба ГУ НП області.

Постраждалі померли на місці ДТП від отриманих травм.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини події і встановлюють особи загиблих.

На місці аварії працюють співробітники слідчо-оперативної групи.

Читайте: Вибухова хвиля вибила скло – у Бердянську підірвали авто

До слова, позашляховик Lexus у Харківській області збив двох чоловіків.

Фото: прес-служба ГУ НП Львівської області

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