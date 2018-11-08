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В центре Киева загорелось общежитие

В киевском общежитии на улице Академика Филатова произошел пожар.

У Києві горить гуртожиток

В Печерском районе Киева загорелось здание общежития, сообщает Киев Оперативный.

На месте происшествия работают бойцы пожарной охраны ГСЧС.

О пострадавших в пожаре ничего не известно.

Читайте: Выгорел дотла: в Ровенской области произошел пожар в пассажирском поезде

Напомним, 3 ноября в Днепре в многоэтажке произошел пожар. В результате пожара погибли два взрослых человека и ребенок.

Фото: скрин видео Киев Оперативный

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