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У центрі Києва загорівся гуртожиток

У київському гуртожитку на вулиці Академіка Філатова сталася пожежа.

У Києві горить гуртожиток

У Печерському районі Києва загорілася будівля гуртожитку, повідомляє Київ Оперативний.

На місці події працюють бійці пожежної охорони ДСНС.

Про постраждалих у пожежі нічого не відомо.

Читайте: Вигорів вщент: на Рівненщині сталася пожежа у пасажирському потязі

Нагадаємо, 3 листопада в Дніпрі в багатоповерхівці сталася пожежа. В результаті пожежі загинули двоє дорослих людей і дитина.

Фото: скрін відео Київ Оперативний

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