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ДТП с Лещенко: в авто нардепа влетел грузовик

Нардеп Сергей Лещенко попал в ДТП. В его автомобиль сзади на полной скорости влетел грузовик.

О ДТП с Сергеем Лещенко, в котором он, к счастью, не пострадал, сообщили в соцсетях. По информации dtp.kiev.ua, он ехал на Пущу-Водицу со стороны Оболони. В тот момент, когда нардеп остановился на обочине для просмотра карты, в его Volkswagen влетел грузовик DAF.

От удара фура вылетела на обочину, где перевернулась. Фото: facebook.com/leshchenko.ukraine

Сообщается, что грузовиком управлял 22-летний водитель, который в результате столкновения вылетел в лобовое стекло. Ему предоставили необходимую помощь сотрудники скорой, прибывшие на место аварии.

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В свою очередь нардеп заявил в Facebook, что стоял на “аварийке”.

Напомним, из-за тройной аварии с Шулявского путепровода чуть не слетел Smart.

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