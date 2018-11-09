Нардеп Сергій Лещенко потрапив у ДТП. В його автомобіль ззаду на повній швидкості влетіла вантажівка.

Про ДТП з Сергієм Лещенком, у якій, на щастя, він не постраждав, повідомили в соцмережах. За інформацією dtp.kiev.ua, він їхав на Пущу-Водицю з боку Оболоні. У той момент, коли нардеп зупинився на узбіччі для перегляду карти, в його Volkswagen влетіла вантажівка DAF.

Від удару фура вилетіла на узбіччя, де перекинулася. Фото: facebook.com/leshchenko.ukraine

Повідомляється, що вантажівкою керував 22-річний водій, який в результаті зіткнення вилетів у лобове скло. Йому надали необхідну допомогу співробітники швидкої, які прибули на місце аварії.

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У свою чергу нардеп заявив в Facebook, що стояв на “аварійці”.

Нагадаємо, через потрійну аварію з Шулявського шляхопроводу ледь не злетів Smart.